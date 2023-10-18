Будинок 1880 року на Хрещатику продовжують розбирати: втрутився Департамент охорони культурної спадщини

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Наталія Габрух
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Фахівці Департаменту охорони культурної спадщини опрацьовують всі можливі законні шляхи, щоб зупинити руйнування старовинної будівлі на вул. Хрещатик, 48. Про це повідомляє директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

«Напевно, більшість киян під час прогулянки центром проходять повз цей будинок. Він майже навпроти Бессарабського ринку. Ще в серпні 2020 року власнику будинку було вручено припис. Власника також вже штрафували — постанова про накладання фінансових санкцій на суму 341 700 грн., які не сплачені та стягуються в судовому порядку», — коментує Марина Соловйова.

Повторний припис №505/п від 26.01.2022 було надано після відновлення робіт із розбору будинку. Законні вимоги власником ігнорувалися, тому в серпні 2023-го до Шевченківського районного управління поліції направлено заяву.

17 жовтня, після відновлення робіт на будівлі на місце виїхав інспектор Департаменту, де зафіксував початок робіт ззовні будинку. Наразі власнику направлено припис із вимогою негайно надати доступ до пам’ятки для ретельного внутрішнього огляду.

Окрім цього, відповідні звернення до Національної поліції України склали волонтери.

Раніше ми писали, що на Хрещатику незаконно розбирають будинок 1880 року. Власнику будівлі неодноразово направлялися приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо припинення протиправних дій, але роботи продовжуються.

Фото: Дмитро Перов.

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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