В парку «Орлятко» висадили багаторічні рослини

У парку «Орлятко», що на Солом’янці, висадили багаторічні рослини. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Комунальники висадили декоративні злаки та багаторічні квіткові рослини разом з декоративними чагарниками та деревними рослинами. Паркову зону поповнили туя, ялівець, гортензія, ехінацея, кореопсис, перстач і витончені злаки.

Загалом у місті вже висадили майже 47 тисяч кущів, багато з них будуть висаджувати також у жовтні—листопаді.

Живоплоти мають величезну кількість переваг, адже працюють як очищувачі повітря — затримують основну кількість твердих частинок — пил, зменшують шум, створюють затишок.

Раніше ми писали, що у Києві остаточно врятували від забудови ландшафтний заказник «Троєщинські луки».

Фото: Los Solomas .



