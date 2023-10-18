В парку «Орлятко» висадили багаторічні рослини

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Наталія Габрух
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У парку «Орлятко», що на Солом’янці, висадили багаторічні рослини. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Комунальники висадили декоративні злаки та багаторічні квіткові рослини разом з декоративними чагарниками та деревними рослинами. Паркову зону поповнили туя, ялівець, гортензія, ехінацея, кореопсис, перстач і витончені злаки.

Загалом у місті вже висадили майже 47 тисяч кущів, багато з них будуть висаджувати також у жовтні—листопаді.

Живоплоти мають величезну кількість переваг, адже працюють як очищувачі повітря — затримують основну кількість твердих частинок — пил, зменшують шум, створюють затишок.

Раніше ми писали, що у Києві остаточно врятували від забудови ландшафтний заказник «Троєщинські луки».

Фото: Los Solomas.


Опубліковано: 18 жовтня 2023
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