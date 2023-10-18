Буча скористається досвідом Хіросіми під час відбудови міста

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Наталія Габрух
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Буча планує скористатися досвідом відбудови зруйнованих об’єктів у Хіросімі. Про це повідомляє видання Kyodo.

Начальниця відділу міжнародних зв’язків і співробітництва Бучанської міськради Аліна Саранюк зауважила, що попри відмінності ситуації в містах, вони обидва стали «символами війни» і досвід відбудови Хіросіми став би дуже цінним для міста з Київщини.

Хіросіма очолює неурядову організацію «Мери за мир», яка об’єднує понад 8000 міст у 166 країнах і регіонах. До її складу входять низка українських міст, у тому числі Київ та Буча.

У листі, надісланому до Хіросіми в серпні мером Бучі Анатолієм Федоруком, наголошується на цінності досвіду Хіросіми для Бучі, яка відбудовується після російської окупації. У вересні Хіросіма надіслала відповідь про готовність співпрацювати, зауваживши, що обміни та спільна робота сприятимуть розвитку обох міст.

Зараз взаємодія між містами лише налагоджується, але у березні прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, чия сім’я походить із Хіросіми, відвідав Бучу під час неоголошеної поїздки до України та був вражений злочинами росіян.

Раніше ми писали, що у Бучі збудують нову школу й дитсадок.

Фото: Хмарочос.

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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