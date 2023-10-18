Як залишатися з інтернетом під час блекаутів: інструкція від Мінцифри

У разі вимкнень електроенергії українці можуть залишатися з інтернетом, якщо провайдер перейшов на енергоощадні мережі за технологією xPON. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Щоб мати доступ до стабільного інтернету навіть при відключеннях світла у Мінцифри радять:
Раніше ми писали, що лише 9% абонентів у Києві мають стійкий до блекаутів інтернет. У середньому по всій Україні тільки 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON. У Київській, Рівненській, Тернопільській областях, а також у Львові цей показник становить майже 60%.
Найгірша ситуація в Києві — 9%. Це повʼязано із тим, що столиця оснащена старими технологіями, які не підтримують PON.
Фото: Nikita Kachanovsky/Unsplash.