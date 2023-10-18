Як залишатися з інтернетом під час блекаутів: інструкція від Мінцифри

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Наталія Габрух
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У разі вимкнень електроенергії українці можуть залишатися з інтернетом, якщо провайдер перейшов на енергоощадні мережі за технологією xPON. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Щоб мати доступ до стабільного інтернету навіть при відключеннях світла у Мінцифри радять:

  • уточніть у вашого інтернет-провайдера, чи перейшов він на енергоощадні мережі за технологією xPON (це оптоволоконна мережа, яку використовують провайдери і яка дає змогу бути онлайн без електрики до 72 годин);
  • знайдіть найближчого до вас провайдера, який надає послуги xPON, і подайте заявку на підключення. Щоб прискорити процес, можна скооперуватися із сусідами;
  • придбайте повербанк для Wi-Fi-роутера та USB/DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку.

Раніше ми писали, що лише 9% абонентів у Києві мають стійкий до блекаутів інтернет. У середньому по всій Україні тільки 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON. У Київській, Рівненській, Тернопільській областях, а також у Львові цей показник становить майже 60%.

Найгірша ситуація в Києві — 9%. Це повʼязано із тим, що столиця оснащена старими технологіями, які не підтримують PON.

Фото: Nikita Kachanovsky/Unsplash.

Опубліковано: 18 жовтня 2023
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