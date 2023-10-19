Київрада не підтримала петицію про заборону знесення історичних будівель

Комісія з питань збереження та захисту культурної спадщини підтримала петицію щодо заборони знесення історичних будівель у Києві, однак депутати пропонують залучити до роботи й інші Департаменти і створити робочу групу.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

Активіст вважає, що в такий спосіб хочуть «злити» проєкт.

«Дуже важливо зараз підтримати ініціативу щодо захисту та збереження всіх будівель старше 100 років — заборонивши їх знос або перебудову. Інакше кейси з руйнування фонової історичної забудови будуть лише множитися!», — зазначив Перов.

Активіст закликав небайдужих киян доєднатися до акції на підтримку збереження історичних будівель столиці, що відбудеться біля КМДА 22 жовтня о 10:00.

Раніше ми писали, що Київрада не підтримала проєкт про захист будівель, яким понад 100 років.

Фото: Дмитро Перов