Петиція про створення прозорого механізму погодження муралів у Києві набрала голоси

Петиція із закликом призупинити створення нових муралів в Києві до затвердження прозорого механізму їхнього відбору набрала необхідні шість тисяч голосів.

Тепер її має розглянути міська влада.

Петицію створили у вересні. У ній кияни відзначають, що мурали є «невіддільною частиною Києва» й «збагачують культурний ландшафт міста», але через їхнє виконання й місце розміщення виникає багато конфліктів. Тому містяни закликають створити відкриту процедуру погодження муралів на фасадах будинків, а також призупинити створення нових муралів в Києві до появи прозорого механізму їхнього відбору.

Зокрема, автори вимагають:

розробити та затвердити на рівні місцевої влади Положення «Про погодження створення муралів у м. Києві»;

розробити відкритий процес залучення громади та експертного середовища до обговорення та погодження муралів;

створити онлайн-платформу або інші засоби комунікації, які б дозволяли громаді висловлювати свої думки та пропозиції щодо муралів;

проводити консультації та громадські обговорення ескізів муралів перед їх затвердженням;

заборонити створення нових муралів на фасадах будівель до впровадження відкритого механізму залучення громади та експертів.

Раніше ми писали, що студенти КПІ виступили проти муралу, який хочуть намалювати на стінах 9 корпусу.

Фото: Vitaliy Gideone