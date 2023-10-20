Петиція про створення прозорого механізму погодження муралів у Києві набрала голоси

Петиція із закликом призупинити створення нових муралів в Києві до затвердження прозорого механізму їхнього відбору набрала необхідні шість тисяч голосів.
Тепер її має розглянути міська влада.
Петицію створили у вересні. У ній кияни відзначають, що мурали є «невіддільною частиною Києва» й «збагачують культурний ландшафт міста», але через їхнє виконання й місце розміщення виникає багато конфліктів. Тому містяни закликають створити відкриту процедуру погодження муралів на фасадах будинків, а також призупинити створення нових муралів в Києві до появи прозорого механізму їхнього відбору.
Зокрема, автори вимагають:
Раніше ми писали, що студенти КПІ виступили проти муралу, який хочуть намалювати на стінах 9 корпусу.
Фото: Vitaliy Gideone