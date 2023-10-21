У КМВА розповіли, з чого складається ППО Києва

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Наталія Габрух
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Навколо Києва побудована багаторівнева система протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко для ТСН.

«Зараз навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70, ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо», — повідомляє Сергій Попко.

Що стосується зенітно-ракетних комплексів, то, за словами Попка, це С-300, «Бук», С-125, «NASAMS», «IRIS-T», «Crotale», «Patriot».

Начальник КМВА зазначає, що ефективність ППО Києва систематично і сплановано підвищують. Зокрема, збільшується кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення.

Водночас Сергій Попко вкотре наголосив, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує 100% безпеки, навіть «Залізний купол» в Ізраїлі.

Раніше ми писали, що Київ збільшив фінансування сил оборони на 1,26 млрд гривень.

Фото: ТСН.

Опубліковано: 21 жовтня 2023
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