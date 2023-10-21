Стартувало нове опитування про перейменування вулиць і скверів у «Київ Цифровий»

У застосунку «Київ Цифровий» стартувало нове опитування для мешканців столиці. Воно стосується перейменування вулиць і скверів. Голосування триватиме до 3 листопада.

Планують:

назвати сквер між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком на честь Дмитра Коцюбайла;

назвати сквер між вулицями Бастіонною та Михайла Бойчука на честь Миколи Мозгового;

назвати на честь Лідії Гончаренко сквер розташований між будинками 120-Б та 120-В на вулиці Жилянській;

перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабича;

перейменувати вулицю Павла Скоропадського у Печерському районі на Бессарабський проїзд.

Для того, щоб проголосувати в додатку «Київ Цифровий»:

обирайте «Електронна демократія» ⟶ «Опитування»;

переглядайте перелік назв і натискайте «Проголосувати».

Раніше ми писали , що відтепер у «Києві Цифровому» можна оцінити поїздки в громадському транспорті.

Фото: Київська міська рада.