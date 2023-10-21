Стартувало нове опитування про перейменування вулиць і скверів у «Київ Цифровий»

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Наталія Габрух
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У застосунку «Київ Цифровий» стартувало нове опитування для мешканців столиці. Воно стосується перейменування вулиць і скверів. Голосування триватиме до 3 листопада.

Планують:

  • назвати сквер між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком на честь Дмитра Коцюбайла;
  • назвати сквер між вулицями Бастіонною та Михайла Бойчука на честь Миколи Мозгового;
  • назвати на честь Лідії Гончаренко сквер розташований між будинками 120-Б та 120-В на вулиці Жилянській;
  • перейменувати вулицю Канальну на честь Гліба Бабича;
  • перейменувати вулицю Павла Скоропадського у Печерському районі на Бессарабський проїзд.

Для того, щоб проголосувати в додатку «Київ Цифровий»:

  • обирайте «Електронна демократія» ⟶ «Опитування»;
  • переглядайте перелік назв і натискайте «Проголосувати».

Раніше ми писали, що відтепер у «Києві Цифровому» можна оцінити поїздки в громадському транспорті.

Фото: Київська міська рада.

Опубліковано: 21 жовтня 2023
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