В Ірпені можуть запустити електричні пасажирські автобуси

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Наталія Габрух
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Як зазначає мер міста, з громадським транспортом в Ірпені існує нагальна потреба. Про це повідомляє Big Kyiv.

Мер міста Олександр Маркушин відзначає, що про це йшлося в ході зустрічі з Даніелем Буше, директором Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine.

В GIZ Ukraine пообіцяли, що допоможуть вирішити проблему нестачі у громаді електричних пасажирських автобусів. Також у GIZ подумають, як допомогти з забезпеченням соціальної інфраструктури сонячними панелями.

Крім цього, GIZ Ukraine планує відкрити проєктний офіс в Ірпені. Вони нададуть експертів, які навчатимуть місцевих спеціалістів подаватися на міжнародні гранти для розвитку громади.

GIZ Ukraine не вперше допомагає місту. Допомога вже надавалася в рамках програми «ULEAD з Європою / ULEAD with Europe». Так, після деокупації минулого року комунальне підприємство УЖКГ «Ірпінь» отримало навантажувач, генератори, бензопили та іншу важливу техніку та інструменти для ліквідації наслідків бойових дій. А цієї осені для КП «Ірпіньводоканал» надали сертифікат на 75 тисяч євро для закупівлі будматеріалів, інструментів для ремонту та самоскид із краном.

Раніше ми писали, що Київ отримав 23 автобуси від Братислави: коли і де вони почнуть курсувати.

Фото: Big Kyiv, Focus.ua.

Опубліковано: 22 жовтня 2023
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