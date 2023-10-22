В Ірпені можуть запустити електричні пасажирські автобуси

Як зазначає мер міста, з громадським транспортом в Ірпені існує нагальна потреба. Про це повідомляє Big Kyiv.

Мер міста Олександр Маркушин відзначає, що про це йшлося в ході зустрічі з Даніелем Буше, директором Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine.

В GIZ Ukraine пообіцяли, що допоможуть вирішити проблему нестачі у громаді електричних пасажирських автобусів. Також у GIZ подумають, як допомогти з забезпеченням соціальної інфраструктури сонячними панелями.

Крім цього, GIZ Ukraine планує відкрити проєктний офіс в Ірпені. Вони нададуть експертів, які навчатимуть місцевих спеціалістів подаватися на міжнародні гранти для розвитку громади.

GIZ Ukraine не вперше допомагає місту. Допомога вже надавалася в рамках програми « ULEAD з Європою / ULEAD with Europe ». Так, після деокупації минулого року комунальне підприємство УЖКГ «Ірпінь» отримало навантажувач, генератори, бензопили та іншу важливу техніку та інструменти для ліквідації наслідків бойових дій. А цієї осені для КП «Ірпіньводоканал» надали сертифікат на 75 тисяч євро для закупівлі будматеріалів, інструментів для ремонту та самоскид із краном.

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Фото: Big Kyiv, Focus.ua.