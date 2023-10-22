На укриття Києва та області виділили понад 4 млрд грн: скільки у інших областях

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Наталія Габрух
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Київський регіон виділив найбільше коштів на облаштування та ремонт бомбосховищ — 4 млрд 242 млн грн. Про це повідомляє Telegram-канал "Ірпінь, Буча, Гостомель, Київ, Ворзель".

Наступними за обсягом виділених коштів йдуть Вінницька область – 618 млн, Одеська – 478 млн і Дніпропетровська – 465 млн. Найменше за обладнання бомбосховищ заплатили в Івано-Франківській області – 11 млн грн.

Загалом по всій країні на облаштування укриттів спрямують понад 9 млрд грн.

Раніше ми писали, що запустили сайт "Залізні укриття", де можна слідкувати на відновленням укриттів по всій Україні.

Фото: "Слово і діло".

Опубліковано: 22 жовтня 2023
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