У Києві близько 500 «Пунктів незламності» перебувають у стані готовності

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Наталія Габрух
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Керівник КМВА Сергій Попко стверджує, що наразі у столиці продовжують функціонувати десь 20 «Пунктів незламності». Ще близько 500 перебувають у стані готовності. Про це він повідомив у інтерв’ю ТСН.ua.

«В разі потреби ми можемо оперативно наростити їхню кількість до показників минулого сезону. На повну потужність вони запрацюють лише у разі блекауту», — розповідає Сергій Попко.

Він нагадав, що ці об’єкти мають забезпечувати мешканців теплом, водою, світлом, інтернетом, місцями для відпочинку. Також Сергій Попко просить під час стабілізаційних відключень не навантажувати «Пункти незламності» без крайньої потреби.

Раніше ми писали, що у застосунку «Дія» зʼявилася мапа Пунктів незламності.

Фото: Інформаційне агентство Україна Інформ

Опубліковано: 23 жовтня 2023
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