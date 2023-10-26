На Троєщині облаштували сучасне укриття з автоматичним відкриттям дверей

На Троєщині після капітального ремонту запрацювало оновлене укриття. Воно розташоване на вулиці Оноре де Бальзака, 4.

Про це повідомила депутатка Київради Ганна Старостенко.

У трьох приміщеннях під кожним під’їздом зробили капітальний ремонт, провели вентиляцію, воду, облаштували санвузли, поставили лави та сповивальний столик. Також в укритті є запас питної води та колективна аптечка.

Двері сховища обладнали електронними приладами, що автоматично відкривають замок під час сповіщення про тривогу.

Стіни укриття прикрашає Самчиківський розпис. Його намалювала художниця Ольга Машевська.

Раніше ми писали, що на укриття Києва та області виділили понад 4 млрд грн.

Фото: Ганна Старостенко