Київські клуби створили організацію UNight, яка захищатиме права нічної електронної сцени

Київські клуби та промоутери створили організацію UNight (United for night life). Вона захищатиме права й інтереси електронної сцени та її представників.

Мета UNight — відстоювання прав осередку нічного життя столиці: закладів та їх працівників, промоутерів, артистів та відвідувачів. У такий спосіб організація хоче створити умови для безпечного, комфортного й позитивного нічного життя Києва.

До UNight вже доєдналися ∄ («клуб на Кирилівській»), Keller, громадська організація «Мистецтво — зброя», бар Sloi, онлайн-проєкт «Партія рейверів» і бар HVLV.

Долучитися до організації можуть і інші заклади та музичні організатори. Для цього необхідно заповнити форму на сайті.

Раніше ми писали, що київський клуб Arsenal XXII тимчасово зачиняється.

Фото: UNight