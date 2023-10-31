Київські клуби створили організацію UNight, яка захищатиме права нічної електронної сцени

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Ірина Маймур
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Київські клуби та промоутери створили організацію UNight (United for night life). Вона захищатиме права й інтереси електронної сцени та її представників.

Мета UNight — відстоювання прав осередку нічного життя столиці: закладів та їх працівників, промоутерів, артистів та відвідувачів. У такий спосіб організація хоче створити умови для безпечного, комфортного й позитивного нічного життя Києва.

До UNight вже доєдналися ∄ («клуб на Кирилівській»), Keller, громадська організація «Мистецтво — зброя», бар Sloi, онлайн-проєкт «Партія рейверів» і бар HVLV.

Долучитися до організації можуть і інші заклади та музичні організатори. Для цього необхідно заповнити форму на сайті.

Раніше ми писали, що київський клуб Arsenal XXII тимчасово зачиняється.

Фото: UNight

Опубліковано: 31 жовтня 2023
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