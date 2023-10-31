Дім Рональда МакДональда зведуть на місці історичної будівлі ХІХ століття

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Ірина Маймур
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Будинок Рональда МакДональда збудують на місці історичної будівлі кінця ХІХ століття.

Про це стало відомо за результатами обговорення відповідного проєкту реконструкції на Консультативній раді Департаменту охорони культурної спадщини. Остання відправила проєкт на доопрацювання.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Будівлю на вулиці Чорновола, 28 збудували в останній третині ХІХ століття. Вона двоповерхова й розташована на високому мурованому цоколі, напівповерсі. Другий поверх зазнав перебудови у 20–30-ті роки ХХ століття, що можна віднести до історичних нашарувань будівлі, зазначив Перов.

«Цілком підтримую наших американських друзів і їх плани побудови будинку для дітей, що лікуються в ОХМАДИТі. Однак, цілком не підтримую окремих наших співгромадян, які намагаються «намахать» інвесторів із черговим проектом «реконструкції до фундаменту». Ідея підрядників — максимально проста, якщо будувати на місці існуючої будівлі: не потрібно робити землевідвід (правда, це не зовсім законно)», — зауважив активіст.

Перов зазначив, що поруч із історичним корпусом лікарні є вільна від забудови ділянка, де можна було б розташувати такий будинок для дітей.

Нагадаємо, що перший в Україні Дім Рональда МакДональда для родин із важкохворими дітьми відкриють у третьому кварталі 2025 року. Орієнтовна площа будівлі сягатиме 3 500 кв. м. Вона складатиметься з 5 поверхів і міститиме 50 кімнат. Там щороку зможуть розміщувати 2600 дітей із родинами.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 31 жовтня 2023
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