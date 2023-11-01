Кияни просять облаштувати паркомісця біля кінцевих станцій метро

Мешканці Києва й області просять облаштувати паркомісця біля кінцевих станцій київської підземки.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Автор звернення Артем Карась зауважив, що багато людей з області їздять на роботу до Києва на авті, не маючи змоги залишити транспортний засіб біля метро.

На його думку, паркінги поблизу кінцевих станцій метро дозволять:

зменшити затори;

збільшити кількість пасажирів метрополітену;

зробити Київ більш екологічним;

швидше, зручніше й з меншими затратами повертатися з роботи додому.

Наразі петиція зібрала більше 400 підписів. Щоби її розглянув Віталій Кличко, за звернення мають проголосувати щонайменше 6 тисяч киян.

Раніше ми писали, що комісія КМДА підтримала петицію проти хаотичного створення муралів.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua