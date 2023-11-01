У ЄС запускають платну підписку на Facebook та Instagram

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Наталія Габрух
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Компанія Meta оголосила про наміри запуску платної підписки без реклами у Facebook та Instagram. Послуга буде доступна на всій території Європейського Союзу. Про це повідомляє The Verge.

Починаючи з листопада користувачі зможуть оформити передплату за 9,99 євро на вебверсію або за 12,99 євро на місяць на iOS та Android. Така можливість буде доступною не тільки жителям Європейського Союзу, але й Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Спочатку послуга поширюватиметься на всі пов’язані акаунти Facebook та Instagram. Але з 1 березня 2024 року за кожен пов’язаний акаунт буде стягуватися додаткова плата в розмірі 6 євро в інтернеті або 8 євро на iOS і Android.

При цьому Meta продовжуватиме надавати послуги для тих, хто не бажає платити за підписку без реклами.

Раніше ми писали, що компанія Meta запустила власний аналог Twitter — застосунок Threads.

Фото: Dima Solomin/Unsplash.

Опубліковано: 01 листопада 2023
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