У Львові на вулиці Хмельницького встановлять кілька сотень антипаркувальних стовпців

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Ірина Маймур
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У Львові на вулиці Богдана Хмельницького почали встановлювати антипаркувальні стовпчики.

Їх облаштовують в межах робіт з реконструкції вулиці, повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

«На жаль, нерідко водії масово запарковують тротуари, залишаючи автівки де попало, і таким чином перешкоджають комфортному пересуванню пішоходів», – йдеться у повідомленні.

Обмежувачі мають допомогти врегулювати ситуацію, зазначили в ЛКП «Львівавтодор». Загалом тут планують встановити кілька сотень антипаркувальних стовпчиків.

Раніше ми писали, що у Львові почали встановлення майже 350 обмежувальних стовпчиків на вул. П. Орлика.

Фото: ЛКП «Львівавтодор»

Опубліковано: 01 листопада 2023
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