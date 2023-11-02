У Львові відновили історичні вікна будинку на вулиці Хмельницького

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Ірина Маймур
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У Львові відновили два історичних вікна в будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 143.

Їх виготовили за зразком збережених автентичних вікон будівлі, повідомили у ЛКП «Бюро спадщини».

Загалом реставрація вартувала 73 632 грн. Завдяки програмі мешканці сплатили лише 50% . Решту коштів надав німецький фонд Ебергарда Шьока.

«Мешканці скористалися Програмою співфінансування реставрації дерев’яних вікон та заміни пластикових на дерев’яні. Вона передбачає, що при реставрації 60% вартості робіт оплачує міська рада, а 40% – мешканці. У разі заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування становлять 50% на 50%», – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в університеті Шевченка відреставрували автентичні вікна, зруйновані через російський обстріл.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»

Опубліковано: 02 листопада 2023
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