Італія допоможе відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі

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Валерія Гуржий
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Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який зруйнувала російська армія.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні, пише "Укрінформ".

"Сьогодні Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією", - сказав він.

За словами Таяні, відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.

Раніше ми писали, що росіяни випустили по Одесі 19 ракет різних типів. Внаслідок чого є руйнування в історичному центрі міста, а також зруйновано Спасо-Преображенський собор.

Фото: Олег Кіпер, libkos

Опубліковано: 03 жовтня 2023
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