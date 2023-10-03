Італія допоможе відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі

Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який зруйнувала російська армія.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні, пише "Укрінформ".

"Сьогодні Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією", - сказав він.

За словами Таяні, відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори.

Раніше ми писали, що росіяни випустили по Одесі 19 ракет різних типів. Внаслідок чого є руйнування в історичному центрі міста, а також зруйновано Спасо-Преображенський собор.

Фото: Олег Кіпер, libkos