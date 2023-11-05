Іспанський художник «оживить» київські пам’ятники, що закриті від уламків

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Наталія Габрух
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Іспанський художник Пабло Вальбуена проведе у Києві перформанс під назвою «Примарна поезія». Він оживить пам’ятники, що наразі закриті захисними конструкціями від уламків.

Першу концепцію Пабло Вальбуена презентував у межах виставки МОТ, де показав відеосимуляцію на основі панорамного знімання ірпінського «кладовища автомобілів».

Новий перформанс відбудеться на памʼятниках Володимиру Великому в парку «Володимирська гірка», Григорію Сковороді на Контрактовій площі й Богдану Хмельницькому на Софійській площі.

Пам’ятники підсвічуватимуться спеціальними приладами з пульсуючим ефектом й озвучуватимуться голосами одинадцяти українських поетів, що записали близько сорока власних віршів.

Роботу зі збору поезій курував український поет, перекладач і літературознавець Остап Сливинський. Окрім нього, серед учасників проєкту – Люба Якимчук, Ірина Цілик, Олена Гусейнова, Артур Дронь та інші.

Побачити перформанс можна буде 10–12 листопада, з 17:00 до 23:00.

Раніше ми писали, що у Києві відкрили кіоск-театр з аудіоперформансами.

Опубліковано: 05 листопада 2023
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