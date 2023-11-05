За жовтень у Києві прибрали більше 2,5 тисяч незаконних рекламних вивісок: фото

Бригади «Київреклами» протягом жовтня демонтували 2665 незаконних рекламних конструкцій по всьому Києву. Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.

Демонтажі здійснювалися на вулиці Дорогожицькій, проспекті Петра Григоренка, вулицях Полтавській, Анни Ахматової, Степана Рудницького, Харківському шосе та за іншими адресами.

В Управлінні повідомили, що на вулиці Полтавській демонтували рекламу довжиною 20 метрів. Це була суцільна самовільно розміщена конструкція розміром з 8-ми поверховий будинок, яка перекривала частину вікон, декоративні елементи будинку та елементи інженерних комунікацій.

Загалом за місяць у Києві було демонтовано 7204 м² незаконних рекламних площин.

В Управлінні з питань реклами ще раз нагадали, що у столиці розроблені правила, які визначають дизайн-код розміщення вивісок і реклами. Ознайомитися з правилами та дізнатися, як оформити розміщення конструкції можна на офіційному сайті Управління з питань реклами.

Раніше ми писали , що у Києві хочуть посилити покарання за повторне розміщення незаконної реклами.

Фото: Управління з питань реклами КМДА.