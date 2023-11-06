В Україні запустили проєкт з порятунку тварин у зимові місяці

Мережа магазинів EVA та фонд Happy Paw запустили проєкт «Свята з хвостиком». Він дозволяє створити віртуальний варіант домівки для тварин та водночас зігріти реальних тварин у притулках. Про це повідомляє Bazilik Media.
На сайті користувач може:
Також переказ від 1 гривні можна зробити на касі будь-якого магазину EVA.
Мета ініціативи — зібрати 1 мільйон гривень на утеплення притулків для тварин. Їм необхідно придбати нові будки для собак, дрова, обігрівачі й пічки для приготування їжі та опалення приміщень.
Збір коштів триватиме з 4 листопада до 31 грудня 2023 року.
Раніше ми писали, що на Київщині відновили зруйноване обстрілами рф стаціонарне приміщення притулку для тварин і звели ветеринарний комплекс.
Фото: Українська Правда.