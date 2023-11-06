В Україні запустили проєкт з порятунку тварин у зимові місяці

Мережа магазинів EVA та фонд Happy Paw запустили проєкт «Свята з хвостиком». Він дозволяє створити віртуальний варіант домівки для тварин та водночас зігріти реальних тварин у притулках. Про це повідомляє Bazilik Media.

На сайті користувач може:

обрати котика чи песика, яких бажає обігріти;

обрати стиль будиночка для тварини;

додати до будиночка елементи затишку: дрова, їжу або килимок;

переказати кошти.

Також переказ від 1 гривні можна зробити на касі будь-якого магазину EVA.

Мета ініціативи — зібрати 1 мільйон гривень на утеплення притулків для тварин. Їм необхідно придбати нові будки для собак, дрова, обігрівачі й пічки для приготування їжі та опалення приміщень.

Збір коштів триватиме з 4 листопада до 31 грудня 2023 року.

Раніше ми писали , що на Київщині відновили зруйноване обстрілами рф стаціонарне приміщення притулку для тварин і звели ветеринарний комплекс.