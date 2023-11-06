В столичному ЦУМі з’явилися арт-скульптури від студії MAKHNO

На п’ятому поверсі ЦУМу відкрився pop-up корнер з керамічними скульптурами від українського дизайн-бренду MAKHNO. Про це пише Pragmatika.

Майстерня представила серію керамічних арт-скульптур під назвою DIDO. Вони наслідують та розвивають традиції української зооморфної скульптури.

За легендою, DIDO — це правічні духи, що створили світ у всіх його проявах. Кожен з них має унікальне призначення і місію.

DIDO створюються в керамічній майстерні за ескізами українського митця-кераміста Сергія Махна. Кожен виріб унікальний і виконаний вручну, що робить кожен екземпляр відмінним від інших.

У торговому центрі ЦУМ представлені десятки різних форм і розмірів DIDO. Експозиція супроводжується описами, що дозволяють кожному обрати свою унікальну скульптуру.

Раніше ми писали , що у Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів.