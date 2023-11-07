У Соломʼянському ландшафтному парку відновилося будівництво та зрізають дерева

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Наталія Габрух
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У Солом’янському ландшафтному парку знову відновилося будівництво. Про це повідомляє громадська організація «Збережемо Солом’янський парк».

Як відомо, у жовтні через незаконне будівництво комплексу CitiZen біля Солом’янського ландшафтного парку почало руйнуватись асфальтне покриття, частина якого тоді зʼїхала в котлован. КМДА запевнила, що збиток завданий парку, буде усунено коштом компанії, яка веде будівництво.

Проте роботи з відновлення парку наразі не завершені, а алея, де стався зсув — досі аварійна. Там перекриті проходи, а доріжки понівечені.

До того ж, днями забудовник завіз на будівельний майданчик техніку для відновлення робіт та видаляє зелені насадження.

Активісти вимагають від міської влади вжити невідкладних заходів щодо повного відновлення парку та зупинки будівництва.

Раніше кияни вже закликали міську владу розірвати договір оренди земельної ділянки, укладений між Київською міською радою та ТОВ «Смарт-Девелопмент», та повернути частину зеленої зони, яка перебуває в межах земельної ділянки, Солом’янському ландшафтному парку.

За роки свого існування Солом’янський ландшафтний парк втратив близько 5 га своєї площі, а рішення по кадастровій справі № К- 32678 щодо відведення земельної ділянки для експлуатації парку досі не прийняте.

Натомість на цій території ведеться незаконне будівництво апарт-комплексу CitiZen.

Раніше ми писали, що Біля "Будинку з комахами" відновились роботи: екскаватор копає дуже близько до пам'ятки.

Фото: ГО «Збережемо Солом’янський парк».

Опубліковано: 07 листопада 2023
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