Київська влада відклала розробку єдиного пересадкового квитка на міський транспорт до завершення воєнного стану

Впровадження системи пересадкового квитка в громадському транспорті тривалістю 90 хвилин відкладається до завершення в Україні дії воєнного стану.

Мова йде про одноразовий електронний квиток, який давав би право на необмежену кількість поїздок протягом певного часу з моменту придбання. Такі ж квитки існують в ряді європейських міст.

Відповідну петицію про необхідність створення єдиного пересадкового квитка зареєстрував у лютому 2023 року киянин Ілля Сігачов. Вона достроково набрала необхідні голоси та була передана на розгляд заступнику голови КМДА Петру Оленичу та очільнику Департаменту транспортної інфраструктури Руслану Кандибору.

«Пропоную впровадити пересадковий квиток вартістю 8 гривень, що дасть змогу здійснювати пересадку на інший громадський транспорт міста Києва протягом 90 хвилин. Такі дії допоможуть жителям міста діставатись пункту призначення швидше та з більшим комфортом, не вдаючись до користування маршрутними таксі з більшою вартістю квитка», — написав Ілля Сігачов.

Офіційну відповідь на петицію надала Київська міська державна адміністрація. Там зазначають, що запровадити квиток наразі технічно неможливо через зупинку транспорту під час повітряних тривог.

«Оскільки зміна терміну дії будь-якого електронного квитка не передбачена в АСОП (автоматизована система обліку оплати проїзду), вирішення такої задачі вимагає істотного доопрацювання та модернізації програмних засобів АСОП, що відповідно потребує значних фінансових ресурсів. У зв’язку з цим пропонується перенести реалізацію петиції на період після скасування дії правового режиму воєнного стану в державі», — відзначається в щомісячному звіті про реалізацію петиції, оприлюдненому на сайті КМДА.

Раніше ми писали , що у Чернівцях запустять денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт.

Фото: «Київпастранс».