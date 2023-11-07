До 10-ї річниці Революції Гідності у Києві розмістять QR-коди, за якими можна переглянути 3D-моделі Євромайдану

10 найвідоміших об’єктів Революції Гідності відтепер можна буде побачити на вулицях Києва у форматі 3D. Про це повідомляє Національний музей Революції Гідності.

Музей Майдану представив проєкт «Територія Гідності у доповненій реальності: музеєфікація пам’яток Майдану».

За QR-кодами за допомогою смартфона можна буде відтворити простір Майдану в умовах реального часу. Для цього було оцифровано 15 000 світлин, на яких зафіксовано події Революції Гідності 2013–2014 рр.

Завдяки імерсивним технологіям фахівці відтворили об’ємні моделі 10 визначних для Євромайдану місць, зокрема: барикади з боку Бессарабської площі, поблизу Головпоштамту, біля будинку Профспілок та на Європейській площі, на вул. Героїв Небесної Сотні та на вул. Грушевського, елементи наметового містечка, конструкцію «Ялинки» й Мистецький Барбакан.

«Цей проєкт – не просто відтворення об’єктів, а також складник нашої пам'яткоохоронної діяльності. Ми працюємо над тим, щоб локації, пов’язані з Революцією Гідності, було належним чином збережено. Уже не існують барикади, не існує “Йолка”, але завдяки доповненій реальності просторова локація набуває сенсу матеріальної, конкретної цінності», — зазначила Ольга Сало, кураторка й авторка проєкту, заступниця генерального директора Національного музею Революції Гідності.

Бажаючі можуть оглянути об’єкти доповненої реальності самостійно або ж відвідати екскурсії місцями Революції Гідності від Музею Майдану.

Раніше ми писали , що радянський герб з Батьківщини-матері та російські дрони виставили у Музеї війни.

Фото: Національний музей Революції Гідності.