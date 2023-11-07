"Будинок з комахами" може завалитися, якщо будівельники збільшать котлован на кілька метрів

Історичний «Будинок з комахами», що на вулиці Володимирській, 93-95, може завалитися у яму, якщо котлован біля нього продовжать копати.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

"Судячи з масштабів, саме тут, а не на Троєщині відкриють метро. Ще 2-3 м котловану і Будинок Марії Станіславської, 1893 р. завалиться в яму", - написав він.

Нагадаємо, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи. Ескаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Фото: Дмитро Перов