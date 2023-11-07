"Будинок з комахами" може завалитися, якщо будівельники збільшать котлован на кілька метрів

706
Валерія Гуржий
share share

Історичний «Будинок з комахами», що на вулиці Володимирській, 93-95, може завалитися у яму, якщо котлован біля нього продовжать копати.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

"Судячи з масштабів, саме тут, а не на Троєщині відкриють метро. Ще 2-3 м котловану і Будинок Марії Станіславської, 1893 р. завалиться в яму", - написав він.

Нагадаємо, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи. Ескаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 07 листопада 2023
share share
Український бренд одягу Bibliothèque Nationale відкрив простір на Лук’янівці: як він виглядає Український бренд одягу Bibliothèque Nationale відкрив простір на Лук’янівці: як він виглядає Студенти КПІ розробили наносупутник, який виведуть на орбіту Студенти КПІ розробили наносупутник, який виведуть на орбіту На аукціоні з 17-ї спроби продали ресторан «Щекавиця», що на Подолі На аукціоні з 17-ї спроби продали ресторан «Щекавиця», що на Подолі Департамент охорони культурної спадщини не давав дозвіл на знесення будинку-пам'ятки на Прорізній Департамент охорони культурної спадщини не давав дозвіл на знесення будинку-пам'ятки на Прорізній До 10-ї річниці Революції Гідності у Києві розмістять QR-коди, за якими можна переглянути 3D-моделі Євромайдану До 10-ї річниці Революції Гідності у Києві розмістять QR-коди, за якими можна переглянути 3D-моделі Євромайдану Майстерні київських художників "БЖ-Арт" залишилися без світла та тепла Майстерні київських художників "БЖ-Арт" залишилися без світла та тепла Київська влада відклала розробку єдиного пересадкового квитка на міський транспорт до завершення воєнного стану Київська влада відклала розробку єдиного пересадкового квитка на міський транспорт до завершення воєнного стану На двох вулицях Вінниці облаштували "віденські зупинки": що це та для чого потрібні На двох вулицях Вінниці облаштували "віденські зупинки": що це та для чого потрібні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.