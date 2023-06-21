«Будинок з комахами», який почали зносити, внесли до реєстру пам'яток

Мінкульт вніс «будинок з комахами» Марії Станіславської в Києві до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

Будинок по вулиці Володимирській, 93, який вже другий місяць розбирає забудовник , внесли до Держреєстру за категорією “пам’ятка архітектури місцевого значення” наказом МКІП від 16 червня 2023 року.

Також Мінкульт доручив Київській міській військовій адміністрації проінформувати власника будинку про занесення пам’ятки до Державного реєстру, а також протягом 2023 року забезпечити приведення облікової документації на пам’ятку у відповідність.

“КМВА має забезпечити розробку та затвердження науково-проєктної документації з визначення меж й режимів використання території цієї пам’ятки, а також технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж території пам’ятки культурної спадщини”, – повідомили в міністерстві.

І сторичний «Будинок з комахами» почали зносити у квітні під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА у забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Демонтаж будівлі проходив за невтручання Нацполіції.

Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Врешті-решт через місяць споруду включили до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

Раніше ми писали, що активісти почали реновацію памʼятки. Там облаштують громадський простір.