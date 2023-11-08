Війна з росією уразила понад 20 % природоохоронних територій України

Станом на сьогодні війна вразила понад 20 % природоохоронних територій України, повідомляє Міндовкілля.

Наразі внаслідок російської збройної агресії:

уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га;

під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи й охороняються в межах законодавства ЄС та Ради Європи;

у зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки своєму унікальному біорізноманіттю;

окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га;

практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: «Архіпелаг Великі та Малі Кучугури» та «Заплава Сім Маяків»;

знищено всю заповідну зону (1588 га), найцінніша степова ділянка Джарилгацького національного природного парку;

пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.

У відомстві зазначають, що цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.

Раніше ми писали, що пожежі на окупованому Джарилгачі знищили екосистему заповідної зони острова.

Фото: texty.org.ua