Війна з росією уразила понад 20 % природоохоронних територій України

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Ірина Маймур
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Станом на сьогодні війна вразила понад 20 % природоохоронних територій України, повідомляє Міндовкілля.

Наразі внаслідок російської збройної агресії:

  • уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га;
  • під загрозою знищення опинилися 2,9 млн га територій Смарагдової мережі — 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи й охороняються в межах законодавства ЄС та Ради Європи;
  • у зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки своєму унікальному біорізноманіттю;
  • окупованими лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га;
  • практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: «Архіпелаг Великі та Малі Кучугури» та «Заплава Сім Маяків»;
  • знищено всю заповідну зону (1588 га), найцінніша степова ділянка Джарилгацького національного природного парку;
  • пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі.

У відомстві зазначають, що цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування.

Раніше ми писали, що пожежі на окупованому Джарилгачі знищили екосистему заповідної зони острова.

Фото: texty.org.ua

Опубліковано: 08 листопада 2023
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