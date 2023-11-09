Біля метро «Лук’янівська» демонтували два великі кіоски

Біля станції метро «Лук’янівська» демонтували два великі кіоски.

Про це повідомляє видання «Вечірній Київ».

Наразі комунальники прибирають електроживлення та демонтують ще дві великі торгові будки.

Зазначимо, що раніше КП «Київблагоустрій» провело демонтаж вздовж вулиці Юрія Іллєнка на непарній стороні. Там прибрали понад десять МАФів — кав’ярні, крамниці з дрібними товарами і квітами. Їх вивезли та прибрали сміття.

Сьогодні на цій локації зеленбудівці підсипають свіжий ґрунт та висівають траву.

Раніше ми писали, що на Оболоні на місці демонтованих МАФів облаштують «маршрут здоров’я».

Фото: «Вечірній Київ»