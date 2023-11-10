Обеліску «Місто-герой Київ», з якого зняли радянську зірку, нададуть нових сенсів

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Ірина Маймур
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Обеліску на честь міста-героя Києва без радянської зірки планують надати нових сенсів.

Про це повідомили в Департаменті культури КМДА, пише «Великий Київ».

У відомстві збираються залучити для цього широке коло експертів, зокрема фахівців із монументального мистецтва.

Ані монумент, ані зірка не входять до охоронної культурної спадщини, зазначили в КМДА. Зірка не містить цінних матеріалів і не має проєктно-кошторисної документації, де були би вказані ці матеріали.

«Обеліск на Галицькій площі належить до об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва, обліковується на балансі Департаменту культури», — повідомив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Раніше ми писали, що зірку, яку демонтували з обеліска «Місто-герой Київ», перевезли на майданчик для зберігання Державного музею авіації Антонова.

Фото: КП «Благоустрій»

Опубліковано: 10 листопада 2023
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