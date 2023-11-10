У Києві третина водіїв не сплачують за паркування

Мінімум третина водіїв не сплачує за паркування у Києві

Про це пишуть "Пасажири Києва" із посиланням на дані від Інспекції з паркування щодо кількості перевірок автомобілів та кількості постанов за несплачене паркування.

У вересні 2023 року було проведено перевірок 16 881, з них штрафів 6173 (37%). У жовтні - перевірок 18 267, а штрафів 6929 (38%).

Тобто на кожні 10 авто на вуличних паркомісцях не менше 3-х це ті, які стоять без оплати за паркування. А насправді показник вищий, адже постанова виписується не одразу, а через 10 хв після першої перевірки, за час якої водій може встигнути оплатити паркування.

Зазначається, щоб підвищувати культуру паркування серед водіїв і отримувати більше надходжень від паркування, у Києві катастрофічно не вистачає інспекторів з паркування. Це одна з причин того, що в центрі часто відбувається хаос із паркуванням та дуже важко знайти вільні паркомісця.

В центр їде багато автовласників без особливої потреби. Ще й з розумінням того, що за паркування платити вони не будуть, навіть якщо у них є можливість дістатись потрібного місця громадським транспортом. Деякі ж люди перестали ним користуватися через проблему зупинки під час повітряних тривог.

Недостатня кількість інспекторів і, як наслідок низький ризик отримати штраф, на додачу з малим розміром штрафу не стимулює до того, щоб водії сумлінно платили за паркування.

Штраф за неоплачене паркування в центрі складає 350 грн (зі знижкою 50%), а оплата за 10 годинну стоянку - ті ж самі 350 грн.

"Перш ніж будувати за бюджетні гроші комунальні багаторівневі паркінги чи забирати у пішоходів тротуар під парковку, владі Києва треба зробити так, щоб перевірки були системними по всьому місту", - пишуть "Пасажири Києва".

Безкоштовних паркомісць завжди буде не вистачати, тому світовий досвід - це платне паркування і суворий контроль. Тоді людина кілька разів подумає перед вибором виду транспорту для своєї поїздки - громадським транспортом поїздка буде дешевша, а велосипедом - взагалі безкоштовна.

Раніше ми писали, жителі столиці вимагають від місцевої влади ліквідувати незаконні парковки у центрі міста. Йдеться про вулицю Жилянську, 43 та Михайла Задніпровського, 22А. Там авто розміщуються прямо на пішохідній зоні.

Фото: Unsplash\John Matychuk