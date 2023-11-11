В Центральному парку Ірпеня висадили сливи «Піссарді»

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Наталія Габрух
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10 листопада фахівці КП «Управління благоустрою міста» Ірпінської міської ради завершили пересадку слив «Піссарді» з Центральної площі Ірпеня до Центрального парку. Про це повідомили в міськраді.

Дерев'яні контейнери, в яких перебували дерева, обіцяють відремонтувати та повернути на площу.

Також в «Управлінні благоустрою міста» повідомляють, що завдяки пожертвам меценатів планується висадка й інших дерев на Центральній площі міста.

Раніше ми писали, що у Києві висаджують стійкі до буревіїв дерева.

Фото: Міська рада Ірпеня.

Опубліковано: 11 листопада 2023
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