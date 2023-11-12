Біля садиби Солтанова на Подолі прибрали будівельний паркан

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Наталія Габрух
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Біля садиби Солтанова, що знаходиться на вул. Хорива, 18, демонтували будівельний паркан. Про це у соцмережах повідомив київський активіст Дмитро Перов.

Як повідомляє Перов, флігель памʼятки архітектури обнесли будівельним парканом ще у 2021 році. Історичну будівлю планували реконструювати, надбудувавши ще два поверхи.

У січні 2022 року з'явився проєкт, згідно з яким двір садиби перетворюється на паркінг, а двоповерхова надбудова отримує ще й експлуатований дах.

Наразі садибу вдалося вберегти від забудови.

Садиба належала купцю Першої гільдії — Солтанову. Перша будівля комплексу була збудована у 1860 році, остання — 1901 року. Комплекс будівель має статус памʼятки архітектури місцевого значення.

Раніше ми писали, що кияни запропонували проєкт реновації 200-річної пам’ятки на Подолі.

Фото: Дмитро Перов.

Опубліковано: 12 листопада 2023
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