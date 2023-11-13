Жителі Русанівки вимагають збільшити кількість доступних для паркування місць

Мешканці житлового масиву Русанівка вимагають збільшення кількості доступних для паркування авто місць. Про це йдеться у тексті петиції на сайті Київської міської ради.

Авторка петиції Ірина Готовченко заявляє, що внаслідок проведеного капітального ремонту вулиці Ентузіастів знизилась кількість дозволених місць для паркування автомобілів. У зв’язку з цим вона пропонує збільшити кількість місць для паркування по зовнішній стороні вулиці Ентузіастів і змінити схему руху автотранспорту.

Крім цього, авторка петиції закликає місцеву владу створити додаткові публічні паркінги на території району Русанівка та на прилеглих територіях.

Раніше ми писали, що кияни вимагають ліквідувати незаконні парковки у центрі міста.