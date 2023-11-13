На Дарниці завершили облаштування кільцевої розв'язки: фото

У Дарницькому районі завершили облаштування нової кільцевої розв'язки. Про це повідомили у пресслужбі Дарницької РДА у соцмережах.
Розв'язка з'явилась в районі житлового масиву Осокорки, на вулиці М. Гришка.
Повідомляється, що мета створення розв’язки — покращення організації дорожнього руху.
«Ділянки з круговим рухом знижують кількість зіткнень зі смертельними випадками на 90%», — зазначають у пресслужбі.
Раніше ми писали, що у Деснянському районі облаштували нову кільцеву розв’язку.
Фото: Дарницька РДА.