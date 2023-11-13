На Дарниці завершили облаштування кільцевої розв'язки: фото

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Наталія Габрух
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У Дарницькому районі завершили облаштування нової кільцевої розв'язки. Про це повідомили у пресслужбі Дарницької РДА у соцмережах.

Розв'язка з'явилась в районі житлового масиву Осокорки, на вулиці М. Гришка.

Повідомляється, що мета створення розв’язки — покращення організації дорожнього руху.

«Ділянки з круговим рухом знижують кількість зіткнень зі смертельними випадками на 90%», — зазначають у пресслужбі.

Раніше ми писали, що у Деснянському районі облаштували нову кільцеву розв’язку.

Фото: Дарницька РДА.

Опубліковано: 13 листопада 2023
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