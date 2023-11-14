У Броварах демонтували чеканку, створену батьком художниці Жанни Кадирової

338
Наталія Габрух
share share

У Броварах з будівлі пошти демонтували декоративну чеканку. У 1970 роках її створив батько сучасної української художниці та скульпторки Жанни Кадирової, Ельфат Кадиров. Про це повідомляє ініціатива DE NE DE.

На монументальному чеканному панно зображені колишні радянські міста — Санкт-Петербург, Москва, Київ, Самарканд і Рига.

У Броварській міськраді пояснили демонтаж тим, що панно зображає «Санкт-Петербург, московський кремль та інші міста країни-агресора».

В ініціативі DE NE DE зазначають, що кілька років тому від імені ініціативи писали зверення на «Укрпошту» із проханням зберегти панно, про його мистецьку та історичну цінність.

Раніше ми писали, що у Коломиї знищили унікальний модерністський інтерʼєр аптеки.

Фото: Броварська міська рада.

Опубліковано: 14 листопада 2023
share share
Міноборони підписало договір з агентством Lobby X про запуск проєкту рекрутингу до Збройних сил Міноборони підписало договір з агентством Lobby X про запуск проєкту рекрутингу до Збройних сил У Нью-Йорку відкрилася перша галерея українського сучасного мистецтва У Нью-Йорку відкрилася перша галерея українського сучасного мистецтва Для військових і цивільних: 7 місць, де навчають керувати дроном Для військових і цивільних: 7 місць, де навчають керувати дроном У 2024 році з бюджету Києва на облаштування транспортних розв'язок та метро на Виноградар виділять 1,3 млрд грн У 2024 році з бюджету Києва на облаштування транспортних розв'язок та метро на Виноградар виділять 1,3 млрд грн У Києві відкрили два нові заклади I Love Kebab: на Хрещатику та Контрактовій площі У Києві відкрили два нові заклади I Love Kebab: на Хрещатику та Контрактовій площі 20 мозаїк Львова отримають міжнародний пам’яткоохоронний знак «Блакитний щит» 20 мозаїк Львова отримають міжнародний пам’яткоохоронний знак «Блакитний щит» На Оболоні автобусний маршрут № 41-Д курсуватиме зі змінами: схема руху На Оболоні автобусний маршрут № 41-Д курсуватиме зі змінами: схема руху На Дарниці завершили облаштування кільцевої розв'язки: фото На Дарниці завершили облаштування кільцевої розв'язки: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.