У Броварах демонтували чеканку, створену батьком художниці Жанни Кадирової

У Броварах з будівлі пошти демонтували декоративну чеканку. У 1970 роках її створив батько сучасної української художниці та скульпторки Жанни Кадирової, Ельфат Кадиров. Про це повідомляє ініціатива DE NE DE.

На монументальному чеканному панно зображені колишні радянські міста — Санкт-Петербург, Москва, Київ, Самарканд і Рига.

У Броварській міськраді пояснили демонтаж тим, що панно зображає «Санкт-Петербург, московський кремль та інші міста країни-агресора».

В ініціативі DE NE DE зазначають, що кілька років тому від імені ініціативи писали зверення на «Укрпошту» із проханням зберегти панно, про його мистецьку та історичну цінність.

Раніше ми писали, що у Коломиї знищили унікальний модерністський інтерʼєр аптеки.

Фото: Броварська міська рада.