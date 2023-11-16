У 15 супермаркетах «Сільпо» замінили вітрини на картини українських митців

15 супермаркетів «Сільпо» у восьми містах України змінили свої вітрини на твори молодих художників у межах мистецького проєкту «Диви».
Картини прикрашають магазини у Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці, Обухові, Самборі та Лозовій.
Це творіння чотирьох молодих митців і мисткинь та однієї групи: Олега Антонова, Ксенії Степась, Олександри Шипілової, mr. zhuravchik та etchingroom1.
За стилістикою всі роботи різні. Олег Антонов створив 3D-ілюстрацію про чоловіка, що багато мріє, однак не зізнається у цьому. Ксенія Степась намалювала цикл українських свят від Коляди до Маланки. Олександра Шипілова — калейдоскоп кумедних гостей «Сільпо». mr. zhuravchik написав оду спокійному дню. А мистецька група etchingroom1, до якої входять Крістіна Ярош і Анна Ходькова, склали добірку своїх впізнаваних персонажів із різних серій.
Які саме супермаркети прикрасили картинами:
Раніше ми писали, що в київському ТРЦ Blockbuster Mall відновить роботу супермаркет «Сільпо» у стилі мультфільму «Мавка».
Фото: «Сільпо»