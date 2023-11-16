У 15 супермаркетах «Сільпо» замінили вітрини на картини українських митців

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Ірина Маймур
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15 супермаркетів «Сільпо» у восьми містах України змінили свої вітрини на твори молодих художників у межах мистецького проєкту «Диви».

Картини прикрашають магазини у Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці, Обухові, Самборі та Лозовій.

Це творіння чотирьох молодих митців і мисткинь та однієї групи: Олега Антонова, Ксенії Степась, Олександри Шипілової, mr. zhuravchik та etchingroom1.

За стилістикою всі роботи різні. Олег Антонов створив 3D-ілюстрацію про чоловіка, що багато мріє, однак не зізнається у цьому. Ксенія Степась намалювала цикл українських свят від Коляди до Маланки. Олександра Шипілова — калейдоскоп кумедних гостей «Сільпо». mr. zhuravchik написав оду спокійному дню. А мистецька група etchingroom1, до якої входять Крістіна Ярош і Анна Ходькова, склали добірку своїх впізнаваних персонажів із різних серій.

Які саме супермаркети прикрасили картинами:

  • м. Київ, вул. Булгакова, 11;
  • м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, 30;
  • м. Київ, Дарницький б-р, 8А;
  • м. Київ, вул. Дорогожицька, 2;
  • м. Київ, вул. Північна, 6А;
  • м. Київ, Русанівська наб., 10;
  • м. Обухів (Київська область), вул. Київська, 107;
  • м. Дніпро, просп. Слобожанський, 76–78;
  • м. Запоріжжя, вул. Руставі, 1;
  • м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 9;
  • м. Харків, просп. Тракторобудівників, 108;
  • м. Харків, просп. Людвіга Свободи, 30;
  • м. Лозова (Харківська область), 5-й мкрн., буд. 1;
  • м. Вінниця, вул. Келецька, 105;
  • м. Самбір (Львівська область), вул. Валова, 24.

Раніше ми писали, що в київському ТРЦ Blockbuster Mall відновить роботу супермаркет «Сільпо» у стилі мультфільму «Мавка».

Фото: «Сільпо»

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Опубліковано: 16 листопада 2023
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