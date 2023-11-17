Києву повернули землю на Лисій горі, де планували незаконне будівництво

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Ірина Маймур
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Землю на горі Юрковиця, де планували незаконне будівництво, повернули у власність громади Києва.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Земельна ділянка розташована в межах пам’ятки національного значення «Городище й могильник ІХ-ХІІІ ст. на Лисий горі (Юрковиця)».

Встановлено, що зловмисник із метою самовільного заняття землі по вул. О. Шмідта, зареєстрував на підставних осіб право власності на будинок, начебто розташований на цій ділянці. Для цього він використав підроблене рішення одного з районних судів Києва.

Прокуратура звернулася до суду з позовною заявою про повернення земельної ділянки у власність громади.

Після тривалого судового розгляду справи Шевченківський районний суд міста Києва визнав недійсними договори дарування неіснуючого будинку та зобов’язано відповідача повернути земельну ділянку, прибравши незаконний паркан. Наразі паркан уже демонтували.

До того ж триває судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням особи, яка протиправно заволоділа землею, використовуючи підроблені документи (ст. 197–1 та 358 КК України).

Раніше ми писали, що громаді Києва повернули землі заказника «Совська балка» і парку «Совський парк».

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 17 листопада 2023
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