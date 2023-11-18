У Львові відкрився найбільший центр сучасного мистецтва Jam Factory Art Center

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Наталія Габрух
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Після 8 років реконструкції у Львові відкрився найбільший центр сучасного мистецтва Jam Factory Art Center. Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

Раніше у будівлі виробляли алкогольні напої, а також - фруктові й овочеві консервації. Тепер тут проводитимуть виставки, театральні і музичні перформанси, освітні події.

У просторі розмістили великий виставковий зал, історичну виставку, крамницю, Jam Bar і терасу. Навколо облаштована публічна зона для прогулянок і відпочинку. Вхід на територію комплексу вільний, винятками є окремі події та виставки.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку відкрилася перша галерея українського сучасного мистецтва.

Фото: Львівська міська рада.

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Опубліковано: 18 листопада 2023
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