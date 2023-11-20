У Дніпрі після реконструкції відкрили сквер на Успенській площі: фото

На центральній площі Дніпра — Успенській, відкрили оновлений сквер. Про це повідомляє Суспільне.

Реконструкція зони відпочинку тривала близько двох років.

У сквері обладнали туалет, зробили великий дитячий майданчик, стіну для скелелазіння і декілька пішохідних алей.

Також в оновленому просторі висадили понад 200 дерев та кущів, змонтували систему автоматизованого поливу, поклали покриття та розмітили велодоріжку з використанням тактильної плитки.

Раніше ми писали, що у Дніпрі реконструювали «Прибережний» сквер з виходом до річки.

Фото: Суспільне Дніпро.