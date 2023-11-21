На Київщині занедбаний гуртожиток перетворили на оселю для ВПО

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Ірина Маймур
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У селі Михайлівка-Рубежівка відремонтували занедбаний гуртожиток та переобладнали його на Центр соціалізації ВПО.

Про це повідомляє благодійний фонд «Житло для ВПО».

У смартквартирах Центру мешкатимуть 19 родин переселенців, які втратили житло через російську агресію.

Із вересня в будівлі тривав ремонт. Наразі благодійний фонд «Житло для ВПО» завершив ремонтні й оздоблювальні роботи. Продовжуються роботи із встановлення меблів.

Загалом у колишньому гуртожитку відремонтували фасад, утеплили горище, встановили нові двері, оновили електромережі та каналізацію. У Центрі облаштували ігрову кімнату для дітей, стіни якої розписав художник. Перед входом до будівлі встановили пандус і поручні.

Відремонтували гуртожиток зусиллями благодійного фонду «Житло для ВПО» та Ірпінської міськради й за фінансової підтримки польської компанії Dom Development.

Дату офіційного відкриття Центру соціалізації ВПО повідомлять пізніше.

Раніше ми писали, що за проєктом благодійного фонду «Життєлюб» «Хата поруч» родини ВПО можуть отримати житло та роботу в селі Медвин Київської області.

Фото: БФ «Житло для ВПО»

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Опубліковано: 21 листопада 2023
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