У Києві запрацювала Новорічна поштова резиденція

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Наталія Габрух
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«Укрпошта» відкрила Новорічну поштову резиденцію, яка прийматиме листи до Святого Миколая від дітей та дорослих. Про це повідомляють у пресслужбі «Укрпошти».

Написати листа зі своїми побажаннями можна на адресу: м.Київ, вул. Хрещатик, 22, 01001.

На конверті потрібно обов’язково вказати свою повну адресу з індексом, щоб отримати відповідь від Святого Миколая.

Крім цього, щоб відповідь не загубилась та точно знайшла свого отримувача, можна зареєструвати лист на сайті «Укрпошти».

Новорічна поштова резиденція прийматиме листи до Святого Миколая до 31 грудня.

Раніше ми писали, що під Києвом відкрилася «Фабрика Святого Миколая».

Фото: Новорічна поштова резиденція.

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Опубліковано: 21 листопада 2023
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