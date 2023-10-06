Стало відомо, яка кав'ярня відкриється на Центральному вокзалі Києва замість One Love Coffee

За результатами аукціону орендне місце кав’ярні One Love Coffee на Центральному вокзалі в Києві отримала компанія Gemini Espresso.

Про це пише The Village Україна.

Переможцем торгів стало ТОВ «Фуд Пак», власником якого є Олексій Тарнопольський, засновник компанії Gemini Espresso. Директором ТОВ «Фуд Пак» зазначений Антон М’яновський, який також є гендиректором компанії Gemini Espresso.

Gemini Espresso – це українська компанія, що працює з обсмажуванням і дистрибуцією кави з 1996 року. Працює з торговою маркою Gemini. Окрім B2B-бізнесу, розвиває продажі в ритейлі та запускала заклад Gemini Roastery біля Либідської площі.

Раніше ми писали, що кав'ярня One Love Coffee на Центральному вокзалі Києва зачиняється через те, що під час тендеру на місце оренди інша кавова компанія запропонувала суму в рази більше, ніж платила кав'ярня.

Фото: Володимир Задирака