«Живі стіни»: у Києві шукають локацію для благодійного екопроєкту

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Ірина Маймур
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У 2024 році шведська компанія, лідер скандинавського ринку зі створення «живих» стін планує втілити в Києві екопроєкт.

Про це повідомив начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Усі витрати з облаштування «зеленої» стіни компанія візьме на себе.

Наразі в КМДА шукають ідеальне місце для проєкту і просять у киян поради, на якому будинку краще втілити задум.

«Дуже бажано, щоб це була локація в центральних районах, а доступ до стіни був відкритий для всіх бажаючих. Також важливо, аби будівля не була пам’яткою архітектури. Ну й міцність — стіна повинна витримувати велике навантаження (100 кг на кв. м.)», — зазначив Олександр Возний.

Раніше ми писали, що біля концертного залу ATLAS на Січових Стрільців висадили виноград Вічі.

Фото: Олександр Возний

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Опубліковано: 22 листопада 2023
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