У Києві відкрилась «Головна резиденція Святого Миколая» з козацьким колоритом

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Наталія Габрух
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У тематичному дендропарку «Мамаєва Слобода» в Солом'янському районі Києва розпочала роботу «Головна резиденція Святого Миколая». Про це повідомляють у соцмережах дендропарку «Мамаєва Слобода».

Особливістю резиденції є різдвяна атмосфера зі старовинним козацьким колоритом. Тут гості зможуть погрітися, вмостившись на справжню піч, попити чай «Гербата» та почастуватися медовим печивом зі Святим Миколаєм в атмосфері дідухів, вишиваних рушників, сволоків та сухоцвітів.

Щоб отримати від Святого Миколая подарунки, діти можуть розказати йому вірш чи заспівати пісню.

За попереднім замовленням для відвідувачів у «Головній резиденції Святого Миколая» організовують також дні народження, тематичні екскурсії, святкові квести, різдвяні майстер-класи (наприклад, з розпису іграшок або виготовлення різдвяної свічки), театралізовані дійства та інші розваги.

«Головна резиденція Святого Миколая» працюватиме до 26 го грудня.

Адреса: вул. Михайла Донця, 2.

Раніше ми писали, що під Києвом відкрилася «Фабрика Святого Миколая».

Фото: Музей живої історії «Мамаєва Слобода».

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Опубліковано: 27 листопада 2023
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