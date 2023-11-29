На Арт-заводі Платформа відкриється ковзанка: що там буде

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Наталія Габрух
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На території креативного простору Арт-завод Платформа 1 грудня відкриється ковзанка IceLights. Про це повідомляють у соцмережах Арт-заводу Платформа.

Відвідувачам обіцяють сотні ліхтариків, гарячі напої, смаколики та казкову атмосферу.

Вартість: 300 грн/безліміт (ковзани входять у вартість).

Безкоштовно дітям до 4-х років, учасникам бойових дій – 50% знижки, пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним сімʼям – знижка 30%.

Графік роботи:

Понеділок-четвер з 10:00 до 21:00

Пʼятниця-неділя та святкові дні з 10:00 до 22:00.

Квитки можна буде купити у касах ковзанки.

Раніше ми писали, що біля ТРЦ Lavina Mall облаштують новорічний ярмарок та ковзанку.

Фото: Арт-завод Платформа.

А ви чекаєте на відкриття ковзанки?
Опубліковано: 29 листопада 2023
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