На Арт-заводі Платформа відкриється ковзанка: що там буде

На території креативного простору Арт-завод Платформа 1 грудня відкриється ковзанка IceLights. Про це повідомляють у соцмережах Арт-заводу Платформа.
Відвідувачам обіцяють сотні ліхтариків, гарячі напої, смаколики та казкову атмосферу.
Вартість: 300 грн/безліміт (ковзани входять у вартість).
Безкоштовно дітям до 4-х років, учасникам бойових дій – 50% знижки, пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним сімʼям – знижка 30%.
Графік роботи:
Понеділок-четвер з 10:00 до 21:00
Пʼятниця-неділя та святкові дні з 10:00 до 22:00.
Квитки можна буде купити у касах ковзанки.
Раніше ми писали, що біля ТРЦ Lavina Mall облаштують новорічний ярмарок та ковзанку.
Фото: Арт-завод Платформа.