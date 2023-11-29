У Великій лаврській дзвіниці відкриється Резиденція Святого Миколая

1 грудня у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відкриється Резиденція Святого Миколая. Вона розміститься у Великій лаврській дзвіниці. Про це повідомляють у соцмережах Києво-Печерської лаври.

Всі охочі зможуть не лише написати листа Святому Миколаю, а й випробувати чарівну силу арки бажань, ставши під нею і загадавши свої найзаповітніші прагнення. Також відвідувачам Резиденції вдасться зустрітися зі Святим Миколаєм та зробити фото на згадку.

Водночас можна буде оглянути різдвяно-новорічні витвори митців Національної спілки художників України, Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, оригінальні твори Асоціації майстрів клаптикового шиття України (Ukrainian Quilter's Association) та дитячі малюнки художньої студії «Маленький принц».

У разі повітряної тривоги укриття працюватиме на першому поверсі Дзвіниці.

Через воєнний стан прийом відвідувачів у день відкриття відбудеться (1 грудня о 14:00) – виключно за запрошеннями.

Резиденція працюватиме до 25 грудня щосуботи та щонеділі, а також 6, 19 та 25 грудня з 11:00 до 16:00

Адреса: вул. Лаврська, 9, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Велика лаврська дзвіниця.

Вартість: 100 грн, для дошкільнят безкоштовно.

Раніше ми писали, що у Києві відкрилась «Головна резиденція Святого Миколая» з козацьким колоритом.

Фото: Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра».