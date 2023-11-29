У Великій лаврській дзвіниці відкриється Резиденція Святого Миколая

118
Наталія Габрух
share share

1 грудня у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відкриється Резиденція Святого Миколая. Вона розміститься у Великій лаврській дзвіниці. Про це повідомляють у соцмережах Києво-Печерської лаври.

Всі охочі зможуть не лише написати листа Святому Миколаю, а й випробувати чарівну силу арки бажань, ставши під нею і загадавши свої найзаповітніші прагнення. Також відвідувачам Резиденції вдасться зустрітися зі Святим Миколаєм та зробити фото на згадку.

Водночас можна буде оглянути різдвяно-новорічні витвори митців Національної спілки художників України, Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, оригінальні твори Асоціації майстрів клаптикового шиття України (Ukrainian Quilter's Association) та дитячі малюнки художньої студії «Маленький принц».

У разі повітряної тривоги укриття працюватиме на першому поверсі Дзвіниці.

Через воєнний стан прийом відвідувачів у день відкриття відбудеться (1 грудня о 14:00) – виключно за запрошеннями.

Резиденція працюватиме до 25 грудня щосуботи та щонеділі, а також 6, 19 та 25 грудня з 11:00 до 16:00

Адреса: вул. Лаврська, 9, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Велика лаврська дзвіниця.

Вартість: 100 грн, для дошкільнят безкоштовно.

Раніше ми писали, що у Києві відкрилась «Головна резиденція Святого Миколая» з козацьким колоритом.

Фото: Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра».

Чекаєте на відкриття Резиденції Святого Миколая?
Опубліковано: 29 листопада 2023
share share
Три українські студії стали фіналістами міжнародної премії дизайну Best of Year Awards Три українські студії стали фіналістами міжнародної премії дизайну Best of Year Awards Будівництво метро на Троєщину хочуть закласти в програму розвитку Києва на 2024–2025 роки Будівництво метро на Троєщину хочуть закласти в програму розвитку Києва на 2024–2025 роки На Арт-заводі Платформа відкриється ковзанка: що там буде На Арт-заводі Платформа відкриється ковзанка: що там буде У сквері на Дарниці встановлять новорічну ялинку й казкові фотозони У сквері на Дарниці встановлять новорічну ялинку й казкові фотозони На ВДНГ відкрили Різдвяну фабрику мрій На ВДНГ відкрили Різдвяну фабрику мрій Як сімейна пара відкрила майстерню ремонту старих іграшок у Києві Як сімейна пара відкрила майстерню ремонту старих іграшок у Києві Столичний ЦУМ представив різдвяні артвітрини, присвячені червонокнижним тваринам Столичний ЦУМ представив різдвяні артвітрини, присвячені червонокнижним тваринам archimatika показали проєкт апарт-готелю AMA в Буковелі: візуалізації archimatika показали проєкт апарт-готелю AMA в Буковелі: візуалізації
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.