На Київщині викрили злочинну організацію, яка заволоділа землями стратегічного значення на Київській ГЕС

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Наталія Габрух
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Працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили та затримали керівників та учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи 5 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Нині правоохоронці оголосили вісім підозр. П’ятеро осіб затримали.

Як повідомляють у ДБР, використовуючи правові прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України.

Інші учасники підшукували через соціальні мережі «підставних осіб», які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність.

Надалі виконавці, від імені «підставних осіб», підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони «перепродавали» землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. Вартість ділянок, загальною площею п’ять гектарів, складає понад 15 мільйонів гривень.

Учасниками злочинної організації загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на острові "Муромець" арештували 10 га землі, ймовірно, під спорткомплексом Х-Park.

Фото: ДБР.

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Опубліковано: 29 листопада 2023
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