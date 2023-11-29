BetterMe та Мінекономіки запустили програму для підвищення продуктивності українців на роботі

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Наталія Габрух
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Компанія BetterMe спільно з Міністерством економіки України, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», розробили програму підвищення продуктивності на роботі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За даними Bain & Company, компанії з високоефективною командою демонструють на 25% вищі темпи зростання. Тому співпраця між бізнесом, державним сектором та неурядовою організацією покликана привернути увагу широкої аудиторії до проблеми вигорання, покращити здоров’я українців та водночас підвищити ефективність бізнесів.

З чого складається програма підвищення продуктивності на роботі?

1. Колекція швидких тренувань на робочому місці в застосунку BetterMe: Health Coaching.

Колекція коротких тренувань в офісі направлена на підвищення продуктивності, стресостійкості та концентрації. Вправи спеціально адаптовані для виконання в офісі або вдома біля робочого столу та не вимагають зміни одягу чи взуття.

До колекції входять такі вправи: йога-розтяжка, легка розминка для ніг, тренування для всього тіла стоячи тощо. Тривалість кожної вправи складає 5-10 хвилин.

2. Програма профілактики вигорання у застосунку BetterMe: Mental Health

Програма курсу була спеціально розроблена психологами з України та США. Вона передбачає:

  • Навчальний курс із запобігання вигоранню

Курс представлений у вигляді мікронавчання з короткими блоками інформації у форматі сторіс, звичному для користувачів соцмереж. Інтерактивні тести, яскраві візуалізації та вправи полегшують сприйняття інформації та займають у користувача всього 10 хвилин на день.

  • Аудіокурс для відновлення продуктивності

28-денний курс створено у зручному аудіо форматі для поціновувачів подкастів. Впродовж місяця слухачі отримають доступ до різних практичних порад, психологічних практик, вправ та медитацій для запобігання вигоранню та відновлення після нього.

Як приєднатись до програми?

Для того, щоб приєднатись до Програми підвищення продуктивності на роботі від BetterMe, українському роботодавцю потрібно:

  • Заповнити анкету на сайті BetterMe for Business за посиланням;
  • За запитом команди BetterMe надати корпоративний поштовий домен компанії (або список емейлів співробітників) для надання доступу до Програми;
  • Після цього, впродовж 3 робочих днів BetterMe повідомить про створення безкоштовного доступу співробітникам компанії до застосунків BetterMe, що буде доступний 12 місяців.

Раніше ми писали, що застосунок "BetterMe" запустив програму тренувань для людей з ампутаціями.

Фото: Міністерство економіки України.

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Опубліковано: 29 листопада 2023
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